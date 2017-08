Interrogé en conférence de presse ce jeudi après-midi, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille Rudi Garcia s’est exprimé au sujet de l’arrivée de Jordan Amavi (23 ans), sous forme de prêt avec option d’achat en provenance d’Aston Villa.

« L’arrivée de Jordan Amavi, c’est une excellente nouvelle, ça va dans le profil de ce que l’on veut faire, un mix de jeunes à fort potentiel et de joueurs expérimentés. C’est l’avenir de l’OM et son profil. Il est respectueux, à l’écoute, il sait aussi qu’il va continuer à apprendre avec les joueurs au sein de notre effectif », a-t-il expliqué, le voyant même capable d’atteindre l’équipe de France à terme. « Comme tous les joueurs ayant été internationaux Espoirs, il doit penser aux Bleus, s’il est bon avec son club, c’est-à-dire l’OM. Et alors, le sélectionneur le verra », a-t-il conclu. Le latéral polyvalent appréciera !