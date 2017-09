Alors que l’Olympique de Marseille frôle une crise générale, il a quelque peu calmé l’ambiance pesante en s’imposant (1-0) face à Konyaspor lors du premier match de poule de la Ligue Europa. Devant seulement 8 600 supporters environ, les coéquipiers de Valère Germain ont retrouvé le goût de la victoire. L’ex-attaquant de Monaco, tout juste débarqué sur la Canebière, reconnaît « que ça fait bizarre ». « On joue à l’OM pour jouer devant un stade plein, devant des supporters qui nous encouragent, mais ils étaient nombreux à ne pas vouloir venir, il faut être compréhensible avec eux. Nous, on avait juste à cœur de faire un bon match, de gagner, de prendre les trois points, et c’est chose faite », indique Germain.

« Je pense que je serais venu (à leur place). Certes, de temps en temps ils râlent un peu car on a été mauvais lors des deux matches précédents. Mais voilà, j’ai envie qu’ils continuent à nous encourager, ça nous poussera encore plus à faire davantage et à gagner encore plus de matches. Les supporters sont impatients dans les grands clubs, mais on doit faire abstraction à ça, et c’est ce qu’on a fait ce soir ».