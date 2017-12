Si un homme fait parler de lui à Marseille, c’est bien Florian Thauvin. L’ailier, appelé par Didier Deschamps depuis de l’été dernier, semble avoir passé un cap et son coéquipier Valère Germain le trouve fantastique.

« C’est un super joueur, il peut marquer, faire des passes décisives. Je crois qu’il est à huit buts et huit passes décisives, ce sont des stats extraordinaires parce que ce n’est pas un attaquant, mais un milieu offensif. Il mérite largement ce titre de meilleur joueur du mois de novembre. Il avait connu un début de saison plus ou moins bon, mais là depuis trois mois il est en grande forme. C’est bien pour lui et pour l’OM d’avoir un joueur qui peut débloquer des situations. Son prix ? Je ne sais pas, j’espère que la question ne se posera pas et qu’il restera longtemps à l’OM », a indiqué l’attaquant de l’OM en conférence de presse ce mardi.