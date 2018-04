Sept mois après sa dernière titularisation avec l’Olympique de Marseille et deux opérations du genou plus tard, Grégory Sertic s’est présenté en conférence de presse, en marge de la rencontre de Ligue 1 de dimanche face à Montpellier (21h). Entré en cours de match à Dijon, la semaine dernière, pour palier la blessure d’Adil Rami, le défenseur polyvalent postule aujourd’hui à une place de titulaire dans l’effectif fatigué de Rudi Garcia. « Je me sens mieux, ça a été une période très compliquée après ces deux opérations. Mon genou a mal réagi après la première opération et j’ai du me faire réopérer. Je travaille bien, avec le staff, c’est déjà une première victoire pour moi. Une blessure c’est toujours compliqué à gérer et jouer 10 minutes face à Dijon m’a fait beaucoup de bien, » est venu raconter l’Olympien.

Dans le groupe qui se déplaçait à Leipzig (défaite 1-0) ce jeudi, Grégory Sertic est resté sur le banc. Une décision somme toute normale selon le principal intéressé, qui, s’il ne veut pas brûler les étapes, se dit prêt à disputer 90 minutes. « Je n’ai pas été déçu de ne pas jouer. On perd un zéro et je pense qu’on ne le mérite pas. J’étais prêt à rentrer mais les trois défenseurs ont été très bons. Sur le plan personnel on verra après, » a déclaré le joueur de 28 ans, avant d’ajouter : « il y a une carte à jouer mais d’autres sont là, il y a Abdennour aussi. Je suis là, si le coach ne fait pas appel à moi (dimanche contre Montpellier, ndlr) ce n’est pas grave. Je répondrai présent. Aujourd’hui je suis opérationnel 90 minutes (...) j’apporte pas mal de choses au groupe. Ma joie de vivre, c’est déjà beaucoup. C’est à moi de montrer que je peux être là sur le terrain. »