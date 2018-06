Depuis quelques jours maintenant, on ne sait pas vraiment qui va prendre la place des Yankee dans le virage nord de l’Orange Vélodrome, l’OM ayant décidé de ne plus reconnaître l’association et donc ayant exclu, de facto, les Yankee de la campagne d’abonnements.

Par conséquent, on se demandait qui allait récupérer les places, mais aussi la position dans le stade. Selon les informations de La Provence, c’est le club des Amis de l’OM qui va occuper la partie des Yankee au virage nord. Par conséquent, les South Winners et le Commando Ultra 84 récupéreront un millier de places chacun et occuperont désormais tout le virage sud.