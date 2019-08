Le divorce entre Adil Rami (33 ans) et l’Olympique de Marseille semble se consommer un peu plus chaque jour. Convoqué par sa direction le 10 juillet dernier, le défenseur fait l’objet d’une procédure disciplinaire pour avoir participé à l’émission "Fort Boyard" sans l’accord de son club.Présent en conférence de presse pour présenter Alvaro Gonzalez, Jacques-Henri Eyraud a évoqué la situation entre son club et le champion du Monde 2018.

« Sur ce sujet, il y a une procédure en cours, donc je en suis pas en mesure de décrire dans le détail ce qui peut se passer. On arrive néanmoins à l’issue de cette procédure, ça me semble clair. Ce que je peux dire simplement, c’est que dans cette histoire, c’est un échec pour tout le monde. Ni perdant ni gagnant. C’est un échec, constate le président phocéen. Je crois que mon rôle c’est de protéger nos joueurs, de les défendre quand ils sont injustement attaqués de les mettre dans les meilleures conditions. Mais c’est aussi d’être le gardien de l’institution. Un joueur pro a des droits mais aussi des devoirs. C’est aussi une partie de mon travail. On va suivre ce qu’il va se se passer mais c’est tout ce que je peux dire sur ce sujet-là. »

