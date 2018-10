Interrogé par un supporter de l’OM sur Viber* sur l’activité du club phocéen sur le prochain mercato hivernal, Jacques-Henri Eyraud n’a bien évidemment pas voulu en dire trop sur la future stratégie de Marseille cet hiver. Néanmoins, le président marseillais a ouvert la porte à des investissements cet hiver sur le marché si le besoin s’en fait sentir.

*Le Community OM de Viber un groupe de plus de 17 000 fans. Il permet aux utilisateurs une approche différente que sur d’autres réseaux sociaux et permet aux fans de l’OM de poser une question chaque semaine au joueur qui se retrouve en conférence de presse, d’interagir avec la direction du club en chat, etc...