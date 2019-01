L’Olympique de Marseille tient sa nouvelle recrue : Mario Balotelli. Le buteur italien, qui évoluait jusqu’ici à l’OGC Nice, s’est engagé en faveur du club phocéen où il a signé un contrat de 6 mois, et ce après de très longues discussions entre les deux parties. Une première recrue qui peut en appeler d’autres comme l’a confirmé le président de l’Olympique de Marseille en conférence de presse.

« Le mercato d’hiver ? Je crois que c’est un secret de polichinelle. On a des discussions avec le fair play financier, on a un certain nombre de contraintes qui ne nous permettent pas de faire des transactions importantes. (…) On compte bien être en mesure de trouver les façons de renforcer l’équipe. Vous ne m’avez jamais entendu dire qu’on allait être très actif et faire des opérations. Il reste encore quelques jours, nous verrons comment tout se passera », a ainsi déclaré Jacques-Henri Eyraud.