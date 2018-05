Plutôt à l’aise sur le côté gauche de la défense olympienne, pour sa première saison à l’OM, Jordan Amavi traverse, ces jours-ci, une période un peu plus compliquée. Conscient d’être l’auteur de prestations décevantes ces dernières semaines, le latéral gauche formé à Nice avait eu des mots forts après la défaite de l’Olympique de Marseille sur la pelouse du RB Leipzig, en quart de finale aller de Ligue Europa (1-0). « Ma prestation ? Zéro, pointé... ce n’est pas moi (...) cela fait un petit moment que mes prestations ne sont pas très bonnes. Ce soir, je n’ai pas d’excuses, » avait-il lancé à La Provence.

Après une période d’introspection, le joueur de 24 ans, qui n’a peut-être pas encore retrouvé son meilleur niveau, recouvre peu à peu ses sensations.« « Je me sens mieux, ce n’était pas compliqué de faire mieux que ce match là (à Leipzig, ndlr). Ces dernières semaines, même si je ne suis pas au top top, j’essaie de faire de mon mieux pour aider l’équipe, » a-t-il lancé en conférence de presse, cet après-midi, avant la rencontre face à Nice (dimanche, 21h05). Jordan Amavi s’est ensuite essayé à une brève évaluation de sa première saison à l’OM, se laissant une marge de progression. « Elle n’est pas finie encore. Pour l’instant, une saison correcte. Sur dix, un petit six. Je peux aller chercher plus loin, faire une saison pleine sans louper de match. C’est compliqué dans un club comme l’OM, qui joue sur tous les tableaux, mais c’est ce que l’on cherche lorsque l’on veut atteindre le haut niveau ».