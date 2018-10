Encore titulaire à l’OM cette saison, Jordan Amavi n’a plus joué en championnat depuis le 26 septembre et son carton rouge reçu face à Strasbourg (victoire 3-2, ndlr). De retour ce week-end lors du déplacement à Nice dimanche soir (rencontre à suivre sur notre live commenté), le latéral s’est présenté à la presse ce vendredi et a évoqué son début de saison qu’il juge moyen.

« Mon début de saison est mitigé. Il n’est pas bon mais pas mauvais non plus. Avec ou sans concurrence, j’essaye de faire le maximum. Hiroki (Sakai, ndlr) est un prétendant aussi car il peut jouer à gauche. C’est bénéfique pour tout le monde. » Amavi n’a pas peur de la concurrence mais il sait qu’elle rode si jamais il n’est pas performant.