Pour son entrée dans la compétition, l’Olympique de Marseille aurait sûrement aimé une ambiance plus sereine. La défaite à domicile contre Rennes dimanche dernier a tendu la situation entre les supporters et la direction. Entre le virage nord fermé faute de billets vendus et la grève annoncée (pour 10 minutes) du virage sud, l’Orange Vélodrome va sonner creux pour la réception de Konyaspor.

Rudi Garcia est attendu au tournant par le public et sa composition d’équipe est évidemment guettée avec attention, alors que ses choix font débat. Pour ce premier match de Ligue Europa, il a décidé de faire plusieurs changements., avec notamment la titularisation de Kamara dans l’entrejeu.

Les compositions d’équipes :

OM : Pelé - Sakai, Rami, Rolando, Amavi - Kamara, Gustavo, Sanson - Thauvin, Payet - Germain

Konyaspor : Kirintili - Skubic, Turan, Moke, Oztorun - Findikli, Bourabia - Fofana, Araz, Ali Sahiner - Evouna