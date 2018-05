Supporter invétéré de l’OM depuis sa plus tendre enfance, mais également actionnaire minoritaire du club phocéen, Kyril Louis-Dreyfus (20 ans) ne rate rien de l’actualité autour de son club de cœur et sera à Lyon ce mercredi pour assister à la finale de la Ligue Europa entre l’OM et l’Atletico Madrid. Dans les colonnes de l’Equipe, il se prononce sur Jean-Michel Aulas. Ce dernier est bien évidemment lié à l’OM et à Jacques Henri Eyraud ces dernières semaines et une chanson lui a même été dédiée par les supporters de l’OM.

S’il dit aimer cette chanson sur le président de l’OL, il avoue respecter JMA même s’il avoue que parfois être dubitatif sur son activité sur les réseaux sociaux. « Je l’aime bien cette chanson sur Jean-Michel Aulas. C’est un des grands personnages du foot français, il a fait de l’OL une place forte, encore sur le podium à l’heure où on se parle. Après quand je vois ses tweets, je me dis qu’il faudrait parfois lui enlever son ordinateur ! » À bon entendeur !