Roger Wittmann a donné aujourd’hui une interview au Phocéen dans laquelle il a répondu aux rumeurs concernant un possible transfert à Séville : « On ne peut rien promettre en football, mais entre Luiz et l’OM, c’est une vraie histoire d’amour. La situation est idéale, alors, pourquoi changer ? Tout le monde rêve de le faire signer, mais il est très heureux à Marseille. »

L’agent du milieu défensif brésilien s’est également montré satisfait de la saison de son joueur : « Le succès qu’a connu Luiz la saison dernière à l’OM n’est absolument pas une surprise pour moi, car il a réussi partout où il est passé. [...] C’est une très belle histoire à l’OM où tout le monde est gagnant, le club comme le joueur. »