Acheté dans les ultimes secondes du dernier mercato estival pour 15 millions d’euros (+50% à la revente pour Benfica), Kostas Mitroglou a débarqué à l’Olympique de Marseille avec le costume du futur attaquant numéro un du club phocéen. Mais l’attaquant grec de 29 ans peine à imposer sa patte, avec seulement deux buts inscrits en huit matches de championnat. De quoi éveiller des rumeurs d’un possible futur transfert dès janvier prochain. Alors que son entraîneur Rudi Garcia s’impatiente, l’agent de l’international grec appelle à la patience et assure que son joueur se sent bien à Marseille.

« Oui, Kostas est dans sa bulle. il n’écoute pas les critiques et passe la plupart de son temps tranquille en famille. C’est son caractère. Il n’y a pas de problème, il est bien, l’équipe est deuxième. Comment peut-on le juger alors qu’il a fait à peine plus d’un mois de compétition avec l’OM ? Je crois qu’il y a des attaquants qui ont mis plus de temps à s’adapter ici, non ? Gignac, par exemple, alors que c’est un très bon joueur », assure l’agent de Mitroglou dans les colonnes de L’Équipe.