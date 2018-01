Voici plus d’un an maintenant, l’Olympique de Marseille a changé de mains. Fini Margarita Louis-Dreyfus et Vincent Labrune, place désormais à Frank McCourt et à Jacques-Henri Eyraud.

D’ailleurs, ce dernier a, selon L’Express, imposé une sanction très surprenante. En effet, si les employés n’appellent le nouveau boss pas par son prénom, ils devront payer une amende de deux euros.