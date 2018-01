Convoité par plusieurs clubs, dont l’Olympique de Marseille, Stefano Sturaro (24 ans) ne devrait finalement pas quitter la Juventus cet hiver, et ce malgré quatre petites apparitions en Serie A cette saison. C’est son agent Carlo Volpi qui l’a confirmé.

« En Italie, 80% des clubs le veulent, certains avec plus d’insistance que d’autres. A l’étranger, Valence et Everton sont ceux qui le prétendent le plus. La situation de Stefano est claire : la Juve ne le laissera pas partir parce que c’est un joueur dont elle a besoin. Nous sommes fiers des intérêts en Italie et ailleurs avec autant de clubs qui nous appellent, mais les dirigeants ont dit non à tout le monde », a-t-il confié à Superdeporte.