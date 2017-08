Tout l’été, l’OM a attendu la signature d’un attaquant de pointe. Le club phocéen a finalement recruté Kostas Mitroglou dans les dernières minutes du mercato. Un transfert coûteux mais un nom qui compte dans le paysage du football européen. Après 36 buts en deux saisons avec le Benfica, l’attaquant grec va désormais sévir sur les pelouses de Ligue 1.

Sur son compte twitter, il en a profité pour délivrer un message aux supporters marseillais. « Vraiment excité de commencer une nouvelle aventure footballistique dans l’un des plus grands clubs. L’OM, je te fais la promesse de faire de mon mieux. » Il n’y a plus qu’à !

Really excited to start a new football adventure with one of the biggest clubs @OM_Officiel Promise to give my best ! pic.twitter.com/gvBAzJ1K4a

