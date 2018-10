Deux semaines après avoir été renversé par l’Eintracht Francfort (1-2) à l’Orange Vélodrome, l’Olympique de Marseille a encore perdu des points précieux ce soir en Ligue Europa. Devants au tableau d’affichage (0-2), les Phocéens ont été rattrapés par l’Apollon Limassol, qui a arraché le match nul (2-2, 2e journée de C3) ! Après la rencontre, Dimitri Payet a réagi au micro de RMC Sport.

« Le scénario est cruel malheureusement mais aujourd’hui, on a montré un autre visage, un visage qui nous correspond plus. Malheureusement, on est encore un peu malade. (…) On a tellement donné que je pense que physiquement c’était un peu juste à la fin. (…) Quand je dis malade, ce n’est pas péjoratif. Il y a trois jours, on manquait d’envie, de niaque, de vigueur... Ce soir, on a eu tout ça mais il nous manque ça, le fait de garder le score, 2-0 à l’extérieur », a lâché le capitaine de l’OM.