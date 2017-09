Après la déroute marseillaise à l’Orange Vélodrome face à Rennes (1-3), la direction de l’OM avait fustigé le comportement de ses supporters suite aux insultes visant certains joueurs phocéens comme Mandanda, Evra, Rami ou encore Sertic. Certaines insultes proférées touchaient également les familles des joueurs concernés. Une attitude que n’ont pas digérée les hautes sphères marseillaises. Selon RMC, le directeur de la sécurité du club phocéen Thierry Aldebert, aurait exigé lors d’une réunion avec les responsables des associations de supporters que les noms de famille des joueurs ou des dirigeants ne soient pas associés aux revendications des fans.

Une entrevue qui s’est déroulée avant la réception de Konyaspor jeudi. Ce dernier a pris pour exemple les « Garcia démission » scandés par les virages de l’Orange Vélodrome et expliqué que « le coach démission » aurait été plus approprié. Une démarche visant à ne pas choquer les proches. Une requête lunaire loin d’émouvoir les supporters de l’OM qui ont pris la chose avec une certaine ironie. Plus que jamais, les relations entre la direction du club olympien et ses fans restent compliquées...