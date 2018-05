Si l’Olympique de Marseille est toujours dans la course au podium, il peut en partie remercier Dimitri Payet, décisif une fois de plus avec un but et une passe décisive lors de la victoire face à l’OGC Nice (2-1). Une offrande supplémentaire qui porte son total à 13 cette saison, et qui en fait le meilleur dans cet exercice à égalité avec Neymar.

Opta va plus loin pour souligner la grande saison que le milieu marseillais réalise. Selon l’agence spécialisée dans la statistique sportive, Dimitri Payet est le joueur qui a délivré le plus de passes avant un tir dans les cinq grands championnats européens (121). Un classement qu’il domine devant un certain Kevin De Bruyne, milieu de Manchester City (104). Décisif.