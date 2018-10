Après une défaite contre l’Eintracht Francfort (1-2) et un nul face à l’Apollon Limassol (2-2), l’Olympique de Marseille devait à tout prix gagner ce soir contre la Lazio pour rester en vie dans ce groupe H de la Ligue Europa, mais le club phocéen a chuté (1-3). Et dans cette défaite, les hommes de Rudi Garcia n’ont pas du tout montré un beau visage. Interrogé au coup de sifflet final, Morgan Sanson a livré ses premières impressions.

« Une qualification ? Ça va être trop compliqué. On savait qu’il fallait gagner pour espérer être deuxième de ce groupe. Maintenant, ce n’est pas chose faite, c’est très frustrant mais on va vite récupérer et il faut penser à dimanche maintenant. (...) Ce n’est pas le match qu’on voulait faire. On a pris un but qui nous a fait mal dès la dixième minute, mais après on a eu des situations pour revenir, on ne l’a pas fait. Malheureusement après, c’est une belle équipe en face, a expliqué le milieu français au micro de RMC Sport avant d’enchaîner sur ce qu’il fallait faire pour réagir. En travaillant, en jouant les uns pour les autres, en faisant les efforts les uns pour les autres et les victoires reviendront. Ce n’est pas la meilleure préparation pour dimanche. »