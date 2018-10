Le Stade Vélodrome est ce soir le théâtre de la rencontre opposant l’Olympique de Marseille à la Lazio, comptant pour la 3e journée de la phase de poules de la Ligue Europa. Deux équipes fâchées avec la petite coupe d’Europe. Finalistes de l’épreuve la saison dernière, les Olympiens ont mené lors de leurs deux premiers matches, mais n’ont jamais pu conserver leur avantage. Ils ne comptent qu’un point sur six possible après une défaite (2-1) contre Francfort et un nul (2-2) chez l’Apollon Limassol. Les Romains avaient eux débuté par un succès face à l’Apollon (2-1), avant de sombrer à Francfort (4-1).

Pour ce match, Rudi Garcia est privé de Florian Thauvin, blessé, mais peut compter sur un effectif complet. Au coup d’envoi, le technicien français aligne un 4-3-3 dans lequel Steve Mandanda prend place au but. Sa défense est ce soir composée de Sakai, Rami, Kamara et Amavi. Au milieu, Luiz Gustavo, Strootman et Sanson sont rassemblés, alors que Payet et Ocampos entourent Mitroglou devant. Côté italien, Simone Inzaghi propose un 3-5-2, avec Strakosha dans le but et le trio Wallace, Acerbi, Radu en défense. Au milieu, Caceres et Lulic seront alignés sur les ailes, alors que Parolo et Milinkovic-Savic seront aux côtés de Lucas Leiva. Devant, Immobile et Caicedo tenteront de faire mal à la défense de l’OM.

Les compositions d’équipes :

OM : Mandanda - Sakai, Rami, Kamara, Amavi - Sanson, Strootman, Luiz Gustavo - Ocampos, Mitroglou, Payet

Lazio : Strakosha - Wallace, Acerbi, Radu - Caceres, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic - Immobile, Caicedo