L’Olympique de Marseille a encore déçu vendredi soir, avec sa défaite 2-0 face aux Girondins de Bordeaux. De quoi agacer les supporters phocéens, à l’image des South Winners, qui viennent de publier un communiqué pour le moins explosif.

Dedans, le groupe de supporters critique notamment le manque de soutien du club par rapport aux places allouées aux supporters marseillais au Matmut Atlantique, avant d’enchaîner sur l’entraîneur Rudi Garcia, le président Jacques-Henri Eyraud et l’équipe dans sa globalité.

Le communiqué complet :

« Bordeaux 2-0 OM

Pour ce déplacement, on a encore une préfecture qui nous empêche de remplir le parcage avec seulement 400 places débloquées (ce qui doit arranger la ligue et notre direction en toute complicité)…

en plus du club Bordelais qui nous vend des places a 40€ en espérant que ce prix dissuade les supporters Marseillais de venir enflammer leur stade !

Quoi dire du match ?…RIEN, NADA, WALLOU...

Garcia…incompétent !

Eyraud…inexistant !

L’équipe…désolidarisée !

Les joueurs sont a l’image de la direction (argent, argent, argent...)

Quel projet surréaliste...

Vous nous avez tous gonflé… allez vous faire enculé !!!

CASSEZ VOUS DE MARSEILLE !!!

Le constat est fait pour nous depuis plusieurs mois !!!

L’OM C’EST NOUS !!!

HASTA LA VICTORIA SIEMPRE !!! »