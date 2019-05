La saison est terminée et l’heure est au bilan. Lors de sa traditionnelle émission de fin de saison tournée en direct de la boutique Onlyfoot de Plan de Campagne qui entame une liquidation totale à partir du 29 mai, l’humoriste marseillais Bengous a fait, en compagnie de l’ancienne star phocéenne Mamadou Niang, le conseil de classe de l’OM. Les deux hommes ont indiqué qui devait rester et qui devait quitter la Canebière cet été. Et tout le monde y passe, de Dimitri Payet à Florian Thauvin en passant par Kostas Mitroglou et Valère Germain... personne n’est épargné.