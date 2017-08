Si l’Olympique de Marseille est toujours invincible en ce début de saison, le club phocéen peine à séduire dans le jeu. Ce jeudi soir, il accueille le modeste club slovène de Domzale avec comme objectif de se qualifier pour la phase de poules de la Ligue Europa (il y avait eu 1-1 à l’aller en Slovénie). Mais malgré des résultats plutôt positifs, Christian Cataldo, responsable du groupe de supporters les Dodgers, est sceptique sur le Champions Project promis par l’OM.

« J’ai le pressentiment qu’on est dans un Fake Project. C’est un faux projet. Pour l’instant, on est plus dans le Fake Project que dans le Champions Project au vu des recrues. Je pensais qu’on allait avoir un recrutement un peu plus conséquent que ça. Ça va être très dur », estime Cataldo dans RMC, tout en pointant du doigt des erreurs de transferts. « On parle d’un attaquant et d’un milieu de terrain à recruter alors qu’on les avait. On avait Gomis et Vainqueur. Pourquoi on n’a pas fait l’effort financier ? Si on pouvait le faire… peut-être qu’on nous a mentis sur les moyens financiers qu’on a. On les aurait dans l’équipe, ces deux joueurs qui ont porté l’équipe l’année passée, tu ajoutes Luiz Gustavo, Germain, et là, ça aurait de la gueule »