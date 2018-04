La campagne européenne de l’Olympique de Marseille est en tout point remarquable cette saison. Grâce à une victoire retentissante face au RB Leipzig (5-2), le club phocéen s’est qualifié pour le dernier carré de l’Europa League. Des résultats sportifs qui font le bonheur des dirigeants et des supporters. Et ces derniers vont avoir encore un peu plus le sourire.

D’après les informations de La Provence, les excellents résultats du club olympien va rapporter près de 7,89 millions d’euros. Un coup de pouce financier qui fera certainement du bien aux caisses de l’OM. Cela pourrait ne pas s’arrêter là, puisque le chèque devrait grossir considérablement grâce aux recettes liées à la billetterie et, surtout, aux droits TV. Une éventuelle qualification en finale rapporterait 3,5 M€. Et une victoire finale rapporterait la coquette somme de 6,5 M€.