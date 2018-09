Double buteur face à Guingamp à l’occasion de la 5e journée de Ligue 1, Florian Thauvin est en forme. Si l’ailier de l’Olympique de Marseille s’exprimer de belle manière sur le terrain, il le fait aussi en dehors. Comme le rapporte Paris-Normandie, le Champion du monde a décidé de venir en aide à Enzo, un enfant de 9 atteint de la maladie de Sanfilippo de type A. Cette maladie neurodégénérative le rend sourd d’une oreille et malentendant de l’autre, mais entraîne d’autres effets sur son quotidien et réduit son espérance de vie entre 10 et 15 ans.

Le 9 juin dernier, Enzo s’est fait voler une poussette adaptée aux handicaps et sa mère Ludivine avait lancé un appel à l’aide via les réseaux sociaux et avait reçu plusieurs dons. Touché par cette histoire, Florian Thauvin - qui avait été informé par l’UNFP - a décidé de venir en aide au jeune garçon en lui offrant une nouvelle poussette. Soit un chèque de 1202 €. La famille qui a pour particularité d’être pro PSG a apprécié le geste de Florian Thauvin et pourrait organiser une rencontre entre ce dernier et leur fils : « si tout va bien, Florian pourrait venir d’ici la fin de l’année rencontrer Enzo. »