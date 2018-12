L’Olympique de Marseille est en difficulté depuis plusieurs matches. Humiliés (4-0) à Francfort dans une compétition dans laquelle ils étaient déjà éliminés, incapables de battre Reims au Vélodrome (0-0) et finalement battus par Nantes mercredi (3-2), les Marseillais patinent. En effet, l’équipe de Rudi Garcia ne pointe qu’à la 5e place, à quatre points du LOSC, dauphin du PSG.

Et l’un des soucis du moment serait identifié. En effet, comme le rapporte La Provence, un intime du groupe trouverait que les remplaçants marseillais manqueraient de motivation. « Les remplaçants ne sont plus concernés, l’ambiance n’est plus la même et ça se voit sur le terrain. Le nom OM impressionne, pas l’équipe », a ainsi déclaré cette source. Pour rappel, le prochain rendez-vous, contre Saint-Etienne, a été reporté par la LFP.