Demain soir, l’Olympique de Marseille joue le match de sa saison. Les Phocéens vont jouer la finale de l’Europa League à Lyon. Un match qui sera sous haute tension et surveillé de près. Malgré cela, Adil Rami, interrogé sur le site officiel de l’OM, est convaincu que cette finale sera synonyme de fête du ballon rond.

« Oui, ce sera quelque chose ! J’espère que ce sera une belle ambiance dans le respect du football. On doit tous apprécier cette journée, que ce soit une fête. On doit profiter de ce moment car ce n’est pas facile d’arriver en finale et il ne faudrait pas gâcher la fête. » L’international tricolore a tenu à rendre hommage au public marseillais. « Au cours de la saison, il y a de la fatigue mentale et physique mais quand on voit l’engouement qui existe autour du club, cela nous pousse. C’est pourquoi le 12e homme est très important, il nous pousse dans nos limites. On a besoin du public. Je ne m’attendais à vivre un truc pareil. On en peut être que fier du club et du maillot que l’on porte. »