Recruté cet été à Wolfsbourg contre 8 millions d’euros, le nouveau marseillais Luiz Gustavo révèle avoir téléphoné à plusieurs joueurs français avant son transfert, afin de se renseigner sur le club olympien. Le JDD révèle ce dimanche que Franck Ribéry aurait encouragé le Brésilien à rejoindre l’OM. Avec un argument de taille :

« Il a passé beaucoup de temps à me vanter le fanatisme du Stade Vélodrome, a déclaré Gustavo. J’avais déjà joué un match là-bas, je m’en souvenais. On s’est encore parlé vendredi matin. Guilavogui et Ntep m’ont aussi donné des renseignements positifs sur le club alors qu’aucun d’eux n’y a joué. C’est dire sa réputation. Dès que je suis arrivé, j’ai ressenti la dimension de l’OM. Au Brésil, personne n’ignore ce qu’y a accompli Carlos Mozer. J’espère laisser une trace aussi profonde. »