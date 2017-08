L’Olympique de Marseille n’était pas loin d’une grosse contre-performance jeudi soir en barrage aller de la Ligue Europa. Le club phocéen a arraché le nul (1-1) chez le club slovène de Domzale et peut s’estimer heureux. Rudi Garcia est soulagé que son équipe ait marqué un but à l’extérieur avant le match retour la semaine prochaine au Vélodrome.

« On a marqué un but à l’extérieur et rentrer (à la maison) avec un match nul c’est toujours une bonne opération. Après, on aurait pas dû faire cette première période. C’est dû aussi à toute l’application et à la qualité de cette équipe de Domzale, mais on savait qu’ils étaient comme ça. On a pas répondu présent, c’est là où c’est un peu embêtant. Ils seront comme ça au match retour aussi, maintenant on sait ce qu’ils sont capables de faire. On va être au Vélodrome, on va jouer pour gagner, il est hors de question de faire 0-0 », a indiqué le coach de l’OM.