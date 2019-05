Alors qu’hier la signature d’André Villas-Boas à l’OM a été rendue officielle, on en apprend un peu plus aujourd’hui sur la prochaine composition du staff du club phocéen. Comme l’indique L’Équipe, le Portugais va débarquer avec pas moins de six adjoints ! Parmi ceux-ci, on retrouvera Will Coort (entraîneur des gardiens) ainsi que deux hommes qui suivent AVB depuis ses débuts en tant qu’entraîneur, José Mario Rocha et Daniel Sousa.

Une interrogation subsiste concernant l’arrivée de Ricardo Carvalho, le compatriote de Villas-Boas, que ce dernier a connu lors de son passage sur le banc du Shanghai SIPG. Carvalho, qui a connu la Ligue 1 sous les couleurs de l’AS Monaco (entre 2013 et 2016), pourrait être un atout précieux d’AVB en raison de sa bonne connaissance du championnat français. Cela constituerait la première expérience de Carvalho (41 ans) dans un staff depuis qu’il a raccroché ses crampons de joueur en 2017.