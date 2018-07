Rudi Garcia compte un membre de plus au sein de son staff. L’Olympique de Marseille vient d’annoncer l’arrivée de Stéphane Jobard, qui officiait jusqu’ici à Dijon. C’est d’ailleurs au DFCO que les deux hommes se sont connus entre 2002 et 2006, le premier ayant fait du second son capitaine lorsqu’il était encore joueur

Ce dernier « travaillera pour optimiser la performance de l’équipe, ses fonctions seront complémentaires de celle du staff actuel et tourneront autour de la préparation psychologique et de la gestion des ressources humaines », a annoncé le club phocéen.