L’OM se rapproche plus que jamais d’une qualification pour le dernier carré de la Ligue Europa. Sur un coup-franc magnifiquement exécuté par Payet, Florian Thauvin ajustait aux six mètres Gulacsi et permettait aux Marseillais de mener 3-1 (38e) face à Leipzig.

[VIDEO - BUT] Europa League

L'OM ne s'arrête plus

Marseille est virtuellement qualifié ! — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 12 avril 2018