L’Olympique de Marseille peut compter sur plusieurs jeunes. En effet, lors du mercato estival, Rudi Garcia et Andoni Zubizarreta ont pris le pari de la jeunesse en recrutant Duje Caleta-Car (22 ans) et Nemanja Radonjic (22 ans). En plus d’eux, Maxime Lopez (20 ans) et Boubacar Kamara (19 ans ce vendredi) viennent apporter leur aide à l’équipe première. Ce dernier s’est d’ailleurs confié quant à sa progression et au rôle des anciens qui ne laissent absolument rien passer au grand espoir phocéen, des propos à retrouver sur le site de l’OM.

« Je progresse tous les jours et je mûris car les mecs sont très exigeants avec moi. Sur le terrain en match mais pas que. Quand je ne vais pas en salle, je me fais reprendre, quand je ne fais pas le bain froid, ils me le rappellent. Quand je loupe un geste, ils me crient dessus… A leurs contacts, je grandis, j’évolue car ça change vraiment de passer de la formation au monde professionnel, c’est beaucoup plus intransigeant. Je ressens quotidiennement que je dois être attentif à tout : l’hygiène de vie, l’alimentation, la récupération, la préparation… C’est ainsi que je me construis professionnellement peu à peu. Les gars me disent : fais attention à ci, pense à ça... J’ai conscience que ce sont tous ces détails qui me permettront de faire une grande carrière », a ainsi déclaré le numéro 4 de l’OM.