Battu 1-0 par le RB Leipzig lors des quarts de finale aller de Ligue Europa, l’OM conserve encore toutes ses chances de qualification. Malgré plusieurs opportunités, la formation phocéenne n’est pas parvenue à inscrire ce but si précieux à l’extérieur. Interrogé à la fin du match au micro de beIN Sports, Morgan Sanson nourrissait quelques regrets.

« Il y a énormément de frustration de ne pas avoir marqué parce qu’on a eu les occasions pour le faire. Ce qui nous a gênés, c’est que quand on attaquait, on se faisait prendre en contre. Maintenant, on va voir ce que ça va donner au Vélodrome... Ça va être un match comme celui-là, avec des occasions et du beau jeu, » a ainsi décrypté le milieu marseillais.