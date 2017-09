L’OM est entré en crise ce week-end après la dernière défaite face à Rennes (1-3) au Vélodrome. C’en est trop pour certains supporters olympiens qui ne supportent plus cette situation. Dans un communiqué, les South Winners ont interpellé la direction du club et notamment Jacques-Henri Eyraud, lui demandant ce qu’il comptait faire pour remédier à cette situation après ses nombreuses erreurs.

« Que comptez-vous faire, Monsieur le Président Eyraud ? Encore nous mentir, comme lors des précédentes réunions entre le club et les groupes de supporters, ou bien enfin assumer ouvertement vos trop nombreuses erreurs, marques indélébiles d’un fiasco retentissant. Stop aux mensonges et autres belles paroles pour nous vendre du rêve, la tisane est terminée, et surtout il est temps d’arrêter au plus vite cette mascarade. Vous êtes désormais informés, avertis, prévenus. » La tension monte à l’OM.