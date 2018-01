Passé sans grand succès la saison dernière à l’Olympique de Marseille, Aaron Leya Iseka (20 ans) connaît davantage de réussite avec Zulte Waregem, où il est prêté par le RSC Anderlecht. Interrogé par Sport/Foot Magazine, le jeune frère de Michy Batshuayi a expliqué qu’il conservait néanmoins de sacrés souvenirs de son année marseillaise.

« Je sortais de dix mois de revalidation et je me retrouvais titulaire au Vel’ (Stade Vélodrome). C’était ultrarapide. Une expérience qui me servira toute ma vie. Après un truc comme ça, tu relativises pas mal de choses. Ça me servira de garde-fou aussi, à l’avenir. Tout a été trop vite, si bien que je l’ai peut-être un peu pris à la légère. J’avais juste envie de jouer au football, mais je ne prenais pas conscience de ce qui m’arrivait. À l’époque, j’étais prêt à tout pour jouer. Ce n’est plus le cas aujourd’hui, j’ai compris certaines choses. Et je sais à quel point il peut-être important de franchir les étapes pas à pas. Quand tu te retrouves tout de suite titulaire dans un grand club, sans avoir travaillé pour, tu ne te rends pas spécialement compte de ta chance. Je jouais mes matchs, mais il y avait un côté surréaliste dans le fait d’être là », a-t-il lâché.