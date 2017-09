Si les dirigeants de l’OM se démènent pour tailler une équipe de Marseille qui tient les cordes, les supporters grondent. La claque reçue à Monaco (6-1) les a secoué. Chez nos confrères de L’Equipe, Michel Tonini, président des Yankees, l’un des plus anciens groupe de supporters au Stade Védodrome, a ironisé sur les ambitions du club :

« On espère finir troisième si tout se passe bien. Mais on peut aussi finir cinquième. Ce n’est pas un Champions Project. C’est un Ligue Europa Project. Le mieux qu’on puisse espérer pour les années à venir, c’est le podium. » Après 4 journées, l’OM est 6e au classement de Ligue 1, avec deux victoires, un nul et une défaite.