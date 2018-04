Avant le déplacement de l’Olympique de Marseille à Angers (dimanche, 17h), alors qu’il reste quatre journées aux Olympiens pour tenter de décrocher un ticket pour la Ligue des Champions et que la demi-finale retour de Ligue Europa face à Salzbourg est dans toutes les têtes (jeudi, 21h05), Rudi Garcia s’est présenté en conférence de presse, à la Commanderie. Amené à donner son avis sur la sortie médiatique de son président, Jacques-Henri Eyraud, venu fustiger le traitement de faveur réservé à l’Olympique Lyonnais par la LFP, après les sanctions infligées par la Commission de Discipline à Adil Rami et Anthony Lopes, le coach olympien a appuyé dans le sens de son dirigeant, mettant en exergue des décisions « étonnantes », « incompréhensibles », voire « politiques ».

« Ça fait en rien partie du folklore, on parle de choses plus que sérieuses et grave, de joueurs qui ont été suspendus suite au match entre Lyon et Marseille. J’ai bien entendu lu ce qui est paru dans l’Equipe et la Provence et je suis juste d’accord a 100 % avec Jacques-Henri Eyraud, sur ce qu’il a pu dire. Les choses peuvent se faire dans le respect. Mais il y quand même des décisions plus qu’étonnantes. Un joueur de Lyon, Anthony Lopes vient frapper un membre du staff de l’OM et prend 3 matches fermes, alors que Rami, qui a juste hurlé prend la même sanction. Et le défenseur Marcelo prend lui du sursit...Ce sont des décisions incompréhensibles, voire politiques, Jacques -Henri l’a bien expliqué, » a déclaré Rudi Garcia.