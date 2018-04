Dans le cadre de la 34e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille reçoit le LOSC à l’Orange Vélodrome. Côté marseillais, l’objectif demeure limpide : rester dans la course au podium, surtout après le brillant succès lyonnais à Dijon (5-2). Rudi Garcia aligne son traditionnel 4-2-3-1 avec le retour de Rolando en charnière centrale.

Après son intérim en défense centrale, Luiz Gustavo retrouve l’entrejeu et Kostas Mitroglou mènera l’attaque phocéenne cet après-midi. Côté nordiste, on se doit de ramener quelque chose de ce déplacement périlleux. Christophe Galtier opte pour un 4-3-3 et enregistre le retour d’Adama Soumaoro en charnière centrale et Thiago Mendes au milieu.

Les compositions officielles

OM : Pelé - Sakai, Rolando, Rami, Sarr - Luiz Gustavo, Lopez - Ocampos, Payet, Thauvin - Mitroglou

LOSC : Koffi - Mendyl, Soumaoro, Ié, Malcuit - Bissouma, Thiago Maia, Thiago Mendes - Luiz Araujo, Mothiba, Benzia

Retrouvez le film du match sur notre live commenté.