Présent en conférence de presse en marge de la rencontre entre l’Olympique de Marseille et Strasbourg de mercredi soir, Lucas Ocampos s’est notamment exprimé sur les différentes recrues du mercato phocéen.

« Les joueurs arrivés sont très forts, Duje, Nemanja, Kevin, il y a une équipe plus complète (que l’an dernier, NDLR), ils ont besoin de temps pour travailler et s’adapter, on va voir dans les 6 prochains mois. Radonjic, c’est un grand joueur, rapide, technique, bonne frappe. Il ne s’est pas beaucoup entraîné encore, il n’est pas adapté à 100%, on essaye de l’aider, je parle avec lui tout le temps, il parle italien aussi », a lancé l’Argentin.