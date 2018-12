Cadre de l’Olympique de Marseille, Luiz Gustavo n’hésite jamais à rappeler à l’ordre ses coéquipiers, notamment après les défaites de son équipe. Dans un reportage lui étant consacré par la chaîne beIN Sports, le milieu de terrain brésilien a de nouveau secoué ses partenaires, les poussant à se remettre en question dans une période compliquée pour l’OM.

« Il y a quelque chose qu’une partie des joueurs de nos jours ne comprennent pas. C’est unique de pouvoir jouer au foot. Je n’accepte pas que l’on puisse gaspiller une telle chance. Pouvoir jouer, rentrer sur le terrain, regarder les supporters, l’emporter sur mon adversaire, c’est ça qui me motive, qui me pousse. Actuellement, cela manque un peu et je ne l’accepte pas du tout. » Le message est passé.