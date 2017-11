Patrice Evra n’est plus un joueur de l’Olympique de Marseille suite à un coup de sang qui a fait le tour de la planète football. Un départ qu’a commenté son désormais ex-coéquipier Steve Mandanda. Au cours d’un entretien accordé à beIN Sports, le portier international tricolore a évoqué le cas de celui que l’on surnomme "Tonton Pat’".

« Il n’a pas eu l’occasion de s’adresser au groupe mais je sais qu’il va le faire. Il me l’a dit au téléphone et compte venir nous dire au revoir. Il le fera (...) Sincèrement, il a sûrement des regrets... Je me mets à sa place, mais je ne le défends pas parce qu’il ne faut pas faire ça. Mais je ne suis pas certain que j’aurais réagi d’une autre manière. On reste humains. À un moment donné, il y a des réactions, des choses qu’on ne contrôle pas forcément. Je ne pense pas qu’il ait à s’excuser par rapport à ça ».