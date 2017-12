Présent en conférence de presse avant le déplacement à Lyon dimanche, le portier de l’OM Steve Mandanda a évoqué le cas Nabil Fekir. Auteur d’une excellente saison sous le maillot lyonnais, ce dernier impressionne. Une forme étincelante qui ne surprend pas Mandanda son coéquipier en équipe de France.

« Nabil est un des meilleurs joueurs de notre championnat, c’est un plus indéniablement pour eux. Il y a un OL avec et sans Fekir. C’est un élément important de l’OL, on sait qu’il va nous mettre en difficultés, » a ainsi concédé le gardien phocéen.