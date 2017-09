En conférence de presse ce vendredi, Steve Mandanda est revenu sur la claque reçue par l’Olympique de Marseille il y a une dizaine de jours à l’AS Monaco (1-6). Le gardien du club phocéen n’a pas oublié la déroute, mais compte rebondir dès ce dimanche (21h) face au Stade Rennais

« La défaite à Monaco, ça fait mal. J’étais frustré, énervé, déçu. J’avais un sentiment de honte. D’être l’OM et d’en prendre six, c’est nul. On a envie de disparaître car c’est honteux. J’espère que c’est juste une erreur de parcours. Il va falloir assumer, avancer et gagner dimanche. Il faut avoir un sursaut d’orgueil ».