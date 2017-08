Malgré un excellent début de saison du point de vue comptable, force est de constater que l’Olympique de Marseille n’est pas vraiment souverain dans le jeu. L’OM n’a toujours pas trouvé son attaquant et il se murmure que les moyens seraient limités. Ce qui fait jaser.

« Quand je vois les gars satisfaits de ramener un nul de Domzale, ce n’est pas possible. On ne peut pas dire ça quand on joue à l’OM face à des inconnus. Ce n’est pas ça le Champions Project ! Je préfère entendre qu’ils sont déçus, qu’ils ont été mauvais. On est supporters, on a vu le match et on le sait. Pas besoin de nous embrouiller en nous expliquant que c’est un bon résultat à l’extérieur », a expliqué Marc Libbra, l’ancien attaquant de l’OM, à nos confrères du Phocéen.