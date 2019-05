Mario Balotelli sera-t-il toujours Marseillais la saison prochaine ? Rien n’est moins sur car l’attaquant italien arrive en fin de contrat et touche un salaire mirobolant pour un club, ciblé par le Fair-play financier, et qui ne s’est pas qualifié pour une coupe d’Europe. Sur Instagram, le joueur de 28 ans, auteur de 8 buts en 15 matches de Ligue 1, remercie le club et laisse planer le doute pour la suite.

« Olympique de Marseille, merci tout le monde pour ces cinq mois incroyables même si nous n’avons pas atteint nos objectifs. Je veux vraiment dire merci à l’entraîneur, au staff, aux joueurs, au président, aux directeurs, à tous ceux qui travaillent avec l’OM et aux supporters. Merci j’espère à bientôt sinon bonne chance pour tout pour les prochaines années. Allez l’OM » a écrit Balotelli, qui devrait bientôt en savoir quant à son avenir.