Opposé au Paris Saint-Germain ce dimanche soir en clôture de la 29e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille a chuté. Sur la pelouse du Parc des Princes, les Phocéens ont en effet été battus par les Parisiens (1-3). Annoncé absent dans un premier temps, Mario Balotelli était finalement présent, mais l’attaquant italien n’a pas réalisé une grande prestation. Suite à l’expulsion de Steve Mandanda, « Super Mario » a même été remplacé par Yohann Pelé.

Au moment de sa sortie, l’ancien joueur de l’OGC Nice a d’ailleurs provoqué les supporters parisiens en montrant l’étoile sur son maillot. Et sur Instagram, le principal concerné s’est adressé aux supporters phocéens, leur demandant notamment pardon pour cette rencontre. « Ensemble on gagne et ensemble on perd ! Pardon les supporters pour ce match mais nous sommes forts et ce n’est pas un match perdu qui va nous tuer. Et n’oubliez pas... », a écrit Mario Balotelli avec un émoticône représentant une étoile à la fin.