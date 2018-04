Après un début de saison poussif, Maxime Lopez est revenu en forme ces dernières semaines. Le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille s’est prêté au jeu du bilan au micro de RMC dans l’émission Team Duga. « Le problème venait de moi, j’étais un peu sur mes acquis, je me suis dit que ça allait rouler. Le plus important, c’est de rebondir. J’ai entendu les critiques. J’ai corrigé certaines choses dans mon jeu et ma vie de tous les jours. À Marseille, c’est multiplié par 1000. Je suis né ici, je connais tout le monde. C’est compliqué, il y a un peu de ça, un peu de rumeur. Je me suis un peu laissé aller », a-t-il expliqué.

Pour autant, malgré ses difficultés, l’international Espoirs tricolore se dit satisfait de son exercice. « J’ai joué des grands matches, je ne vais pas me plaindre. J’ai un peu moins de temps de jeu en L1, le coach fait ses choix. Malgré tout, j’ai fait plus de titularisations et de matches que l’année dernière, je ne me plains pas. Ça avance, je suis content ! », a-t-il confié. De quoi nourrir l’ambition de rester toute sa carrière à l’OM ? « J’y ai déjà pensé. Marseille, c’est mon club de cœur. C’est dur de dire aujourd’hui que je vais le faire, mais j’en ai envie en tout cas », a-t-il conclu. L’avenir nous le dira.